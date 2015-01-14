Міністр економіки РФ закликав росіян думати не про санкції й нафту, а про здоров'я

Глава Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв закликав росіян зберігати душевний спокій і думати про здоров'я, незважаючи на те, що відбувається в економіці РФ, оскільки барелі й санкції - речі минущі, пише РИА Новости.

"У кризовій ситуації найголовніше зберігати душевний спокій, мати міцні тили вдома у сім'ї, і найбільше думати про власне здоров'я та здоров'я своїх близьких. Барелі, санкції - це все минуще", - сказав Улюкаєв, виступаючи на дискусії Гайдарівського форуму в середу.

У свою чергу екс-голова Мінфіну, керівник Комітету громадянських ініціатив Олексій Кудрін, що модерує сесію, пожартував: "Спасибі, що ви нас так ввели в початок дискусії". "Цим можна і закінчити", - тут же жартівливо відповів Улюкаєв.

За словами міністра економічного розвитку, зараз важливо зрозуміти природу того явища, з яким ми збираємося боротися і якому ми збираємося протистояти".

Читайте такожСвітовий банк у чотири рази погіршив прогноз спаду економіки Росії"Напевно, нам немає необхідності в своїх діях у галузі економічної політики акцентуватися на тих факторах, які знаходяться поза нашою юрисдикцією, поза нашою сферою дії", - сказав Улюкаєв.

"Наша політика, наші заходи повинні бути нееластичними щодо зовнішніх факторів, а більше орієнтуватися на ті глибинні проблеми - структурні, інституційні, циклічні, з якими ми стикаємося не тільки зараз, але й раніше", - упевнений міністр.