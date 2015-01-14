У Нацбанку з'явилося 11 нових департаментів

Національний банк України в рамках внутрішньої реорганізації створив 11 нових департаментів центрального апарату і призначив їх керівників, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

Зокрема, директором департаменту відкритих ринків призначений Олег Чурий, департаменту методології - Наталія Іваненко, платіжних систем - Наталія Лапко, банківського нагляду - Світлана Фабер, інспектування банків - Василь Случ, фінансового моніторингу - Олексій Бережний, монетарної політики та економічного аналізу - Сергій Ніколайчук, статистики та звітності - Юрій Половнєв, грошового обігу - Віктор Зайвенко, інформаційної безпеки - Дмитро Лук'янов, операційного департаменту - Сергій Подик.

Директор департаменту відкритих ринків Олег Чурий одночасно включений до складу правління НБУ.

Також повідомляється, що всі новопризначені керівники раніше працювали на керівних посадах у підрозділах Нацбанку і виконували аналогічні функції.

Читайте такожУ Нацбанку підтвердили звільнення голови департаменту грошово-кредитної політикиКрім того, керівником управління НБУ в Одеській області призначений Валентин Берегуля.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 1 грудня минулого року приступив до внутрішньої реорганізації, в ході якої змінюється вертикаль управління регулятора, і має намір завершити цей процес за півтора-два роки.

Раніше голова НБУ анонсувала «драматичні» кадрові перестановки в Нацбанку, оскільки багато процесів потребують удосконалення, а кількість персоналу в п'ять разів перевищує штат співставного за розміром країни і виконуваних функцій центробанку.