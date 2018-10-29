В Україні хочуть запровадити пеню для роботодавця за затримку зарплати

Законопроект передбачає також право працівника тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати зарплати на більш ніж 15 днів.

Директорат норм і стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики розробив законопроект, який передбачає стягнення з роботодавця пені в розмірі облікової ставки Національного банку України за кожен день затримки виплати заробітної плати, якщо термін цієї затримки перевищує 15 днів.

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Як повідомляє прес-служба міністерства, про це йдеться в проекті закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця».

Зазначений законопроект передбачає також право працівника тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки на термін більше 15 днів виплати належної йому заробітної плати. Крім того, працівникові пропонується виплатити компенсацію в розмірі трьох середньомісячних заробітних плат (за останні 12 місяців) у разі порушення справи про банкрутство роботодавця або припинення трудового договору в разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи.

«Зараз проект закону направлено на узгодження до зацікавлених органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу. Його прийняття сприятиме забезпеченню конституційних гарантій права працівників на отримання належних їм коштів з оплати праці та відповідатиме частині Конвенції Міжнародної організації праці №173 «Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2014 року Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення пені у випадку невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати або її затримки».