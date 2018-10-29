Зарплати у ГМК України практично не поступаються доходам заробітчан - експерти

Середня зарплата працівника "Метінвесту" перевищує середню по країні на 59%.

Згідно з різними даними, на заробітки за кордон в останні роки з України виїхали від 3 до 6 млн осіб. За обіцянками роботодавців щедро платити часто ховається шахрайство – у Польщі часто не виплачують останні зарплати, а умови життя заробітчан залишають бажати кращого, у Росії під виглядом заробітків можна загриміти за ґрати за звинуваченням у поширенні наркотиків, у країнах Скандинавії високий ризик бути депортованим без жодних виплат.

Про це йдеться в статті "Ти не людина, ти тінь": Як дурять українських заробітчан за кордоном" 112.ua.

При цьому, зазначають експерти, гроші, на які заробітчани їдуть за кордон, можна заробити і в Україні. Зокрема, високі зарплати у гірничо-металургійному комплексі України.

Нещодавно журнал "Вісник. Рейтинг", який публікується за підтримки Державної фіскальної служби, опублікував дані щодо зайнятості у сфері ГМК. Так, гірничо-металургійна група "Метінвест" забезпечує роботою 64 786 осіб, що складає 34% усіх працівників галузі. Друге місце за кількістю співробітників серед металургійних компаній займає "Арселорміттал Кривий Ріг". У трійку найбільших роботодавців галузі також увійшов Дніпровський металургійний комбінат.

Як зазначило видання, у галузі досить високі - за мірками України - зарплати. Так, середня зарплата працівника "Метінвесту" перевищує середню по країні на 59% і становить 14 535 грн (при цьому в Запорізькій області вища на 83%, ніж в середньому по країні, – 16 285 грн). Враховуючи значно меншу собівартість життя в Україні, ці суми схожі з тими, що гастарбайтери заробляють за кордоном.

Експерти відзначають важливість ГМК для економіки України. "Історично склалося так, що металургія – одна з найважливіших галузей для української економіки, а також один з основних драйверів формування валютної виручки", - зазначає директор Інституту економічної безпеки Олександр Рябченко.

За словами голови Федерації металургів України Сергія Біленького, на сьогодні ГМК – це близько 30% промислового виробництва країни, а також не менше 30% валютної виручки. "В галузі, без урахування суміжних галузей, працює близько 250 тис. чоловік. Раніше було більше (до втрати непідконтрольних територій) – не менше 350 тис. чоловік. Зараз ми проводимо в два рази менше сталі, ніж у 2006 році. Було 42 млн т сталі на рік, зараз - 21 млн т. Якщо враховувати кількість людей, які зайняті в суміжних галузях, то це не менш 1 млн українців", - каже Біленький.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко додає, що ГМК – це і традиційно основна експортна галузь. "Зараз на частку галузі припадає не менше 25-27% в обсязі валютної виручки. Ще одна стаття, за рахунок якої формується валютна виручка в останні роки, – це аграрна галузь. Ця галузь і металургія на сьогодні є основними, які забезпечують надходження валюти в країні", - говорить Охріменко.

Експерт зазначає, що в нинішньому році на тлі загального зменшення обсягу експорту з України зростає експорт металу. "Якщо брати окремо по позиціях, то в нинішньому році металурги змогли наростити виробництво сталі (3%), чавуну (10%), прокату (10%). Це хороші показники. У сфері металургії зайнята велика частина населення, до того ж вона сконцентрована в окремих областях, де альтернативи у вигляді інших виробництв особливо немає", - говорить Охріменко.

За його словами, в найближчій перспективі не видно інших промислових галузей, які можуть скласти конкуренцію ГМК в плані заводу валютної виручки в Україну. "У далекій перспективі альтернативну виручку Україні можуть приносити транспортні коридори. Але це в перспективі. У найближчі 5-10 років металургія залишиться флагманом однозначно", - упевнений економіст.