Заяви Меркель призвели до падіння євро

Вранці в понеділок, 29 жовтня, курс євро коштував 1,1415 долара США. Проте після заяви Меркель він упав до $1,1370 за євро.

Курс євро почав стрімко падати після заяви канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що вона не збирається переобиратися на пост голови правлячої коаліції в Німеччині партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).

Вранці в понеділок, 29 жовтня, курс євро коштував 1,1415 долара США. Проте після заяви Меркель він упав до $1,1370 за євро.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель не буде прагнути переобратися на посаду голови консервативної партії Християнсько-демократичний союз, яка сформувала блок з Християнсько-соціальним союзом, але хоче залишитися канцлером до 2021 року. В цьому році ХДС двічі зазнала поразки на регіональних виборах.

Читайте такожМеркель відмовилася балотуватися в канцлери

64-річна Меркель є головою Християнсько-демократичного союзу з 2000 року, на чолі якого вона стала в 2005 році канцлером Німеччини.