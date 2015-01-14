Медведєв вирішив, що РФ може вимагати від України достроково повернути $3 млрд

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявляє, що у РФ є підстави вимагати від України дострокового погашення кредиту в 3 млрд дол., виданого при колишньому президентові Вікторі Януковичі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході виступу на Гайдарівському форумі в Москві.

«До речі, щодо наших боргів, треба вимагати їх неухильного виконання - щодо боргів, вимоги за якими має РФ. У нас багато таких прикладів, як найбільш промовистий нагадаю - наша країна надала Києву позику в 3 млрд дол. - це державна позика, без урахування величезної комерційної заборгованості банкам», - сказав Медведєв.

«Однією з умов була не перевищення рівня державного боргу України в 60% обсягу ВВП. Сьогодні ця умова порушена, тому, хоч би що говорили керівники України, у нас є підстави вимагати термінового погашення позики, тобто виконання контрактних зобов'язань», - заявив він.

За його словами, у прийнятому бюджеті України «ми взагалі не побачили коштів» на погашення фінансових зобов'язань перед Росією, хоча погашення заборгованостей перед іншими кредиторами влада України запланувала.

«Хотів би звернути на це увагу і київських начальників, і Міністерства фінансів РФ. Скажемо прямо, ми не хочемо дефолту України, ускладнення і без того тяжкого становища української економіки, нам, навпаки, потрібен живий партнер, але за борги треба платити - і за державні, і за комерційні. Тому доведеться приймати рішення з цього приводу найближчим часом», - наголосив він.

Читайте такожРосія не вимагала від України достроково повернути $3 млрд кредиту - міністр фінансівЯк повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президенти Росії та України Володимир Путін і Янукович домовилися про надання російською стороною позики України в обсязі 15 млрд дол. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України. Перший транш кредиту в обсязі 3 млрд дол. було надано Україні наприкінці грудня 2013 року.

17 жовтня 2014 року Путін заявив, що РФ може, але не буде вимагати від влади України дострокового погашення кредиту в сумі 3 млрд дол., виданого при Януковичі, щоб не «завалити» українську фінансову систему.

Нагадаємо, Янукович у лютому 2014 року, після масового розстрілу силовиками протестувальників на Майдані Незалежності в Києві, втік до Росії. РФ після цього, у березні 2014 року, після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

В результаті цих дій ЄС, США, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн запровадили проти Росії санкції, в тому числі - щодо найбільших банків.