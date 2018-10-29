Це може стати ударом для людей: експерт оцінила різку заяву "Укрпошти" про відмову доставляти пенсії

Експерт висловила впевненість, що урядом буде вжито заходів для розв'язання проблеми.

Відмова "Укрпошти" від доставки пенсій додому з 1 січня стане справжнім ударом для мільйонів українських пенсіонерів. В Україні на сьогодні відсутня інфраструктура, що дозволяє повністю замінити доставку живих грошей на використання банківських карт.

Про це розповіла провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко, передає «Обозреватель». На її думку, гучна обіцянка керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського нагадує шантаж уряду і спробу привернути увагу до проблеми.

"Це щось на зразок шантажу. Залишити людей без пенсій було б жорстоко, тим більше, що попереду вибори. Така різка заява швидше за все була, щоб якісь заходи вживалися", - вважає Ткаченко.

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"Укрпошта" вимагає реформування як структура... Якщо у них немає підписки на газети і журнали, щоб розносити, і залишилися тільки пенсії, це вже не пошта, а агент фінансового ринку... Доставка пенсій - неприбуткова сфера. Приватні та державні банківські структури доставляють пенсії взагалі безкоштовно. Тому зараз уже менше половини пенсіонерів обслуговуються "Укрпоштою". "Укрпошта" розвозить пенсії додому в основному людям уже дуже похилого віку, яким важко кудись їхати чи йти, які не вміють користуватися банкоматом", - заявила вона.

Експерт висловила впевненість, що урядом буде вжито заходів для вирішення проблеми: "Не може бути, щоб вони залишили це без реакції. Швидше за все, якимось чином це питання вирішать. Питання доставки пенсій порівняно із загальним обсягом пенсійних витрат становить менше 1%, це не такі великі гроші".

Також Ткаченко здивувала заява Смілянського, що тариф на доставку пенсій "Укрпоштою" був встановлений у 2004 році і не переглядався.

"Тариф не твердо зафіксований у гривнях, а прив'язаний до відсотків. Є різниця між містом і селом. У сільській місцевості доставка коштує дорожче. І там є прив'язка до розміру пенсії - ростимуть пенсії, ростимуть і гроші, які отримує "Укрпошта". Але з такою поведінкою вони взагалі можуть без клієнтури залишитися", - вважає вона.

Експерт оцінила перспективу повної відмови від доставки готівки і переходу на банківські карти.

"Треба мати на увазі фізичну доступність до банкомату - якщо це сільська місцевість, це може бути хутір або село, де мало людей залишилося... Зрозуміло, що біля кожного пенсіонера банкомат не поставиш... Щоб оплачувати рахунки картою і купувати щось - треба мати хоча б смартфон з інтернетом. У нас ще немає такої інфраструктури, щоб ми могли відмовитися від доставки живими грошима", - впевнена Ткаченко.