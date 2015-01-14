Гонтарева заявила, що МВФ підтвердив виконання Нацбанком усіх рекомендацій

Представники місії Міжнародного валютного фонду, що працює в Києві з 8 до 29 січня, підтвердили виконання Національним банком України всіх рекомендацій фонду.

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ході першої цього року наради з керівниками найбільших банків 13 січня, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

Голова НБУ нагадала про початок третього етапу роботи місії Європейського департаменту МВФ для завершення другого перегляду виконання Україною програми «Стенд-бай». «Наші колеги з МВФ підтвердили виконання Національним банком усіх рекомендацій фонду», - сказала Гонтарева.

Голова НБУ наголосила на важливості підтримки міжнародним співтовариством, включаючи наміри Європейського союзу виділити Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги й рішення про надання 2 млрд дол. кредитних гарантій від США.

Читайте такожУкраїна поки не обговорювала обсяг кредитного траншу з МВФ - ЯреськоТакож Гонтарева повідомила про створення Ради фінансової стабільності, перше засідання якої відбулося 12 січня.

«До Ради фінансової стабільності ввійшли представники НБУ, Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, регуляторів ринків цінних паперів і фінансових послуг. Також на засідання було запрошено представників Міжнародного валютного фонду. Впевнена, що разом ми повинні знайти оптимальну формулу взаємодії й визначити пріоритети монетарної політики», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, чергова місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну 8 січня і, ймовірно, працюватиме в Києві до 29 січня. За результатами її роботи планується підписання оновленого листа про наміри й Меморандуму про економічну та фінансову політику, в яких буде визначено заходи, необхідні для отримання чергового траншу фінансової допомоги й продовження реалізації програми.

У 2014 році Україна отримала 9 млрд дол. макрофінансової допомоги з різних джерел, виплативши при цьому 14 млрд дол. зовнішніх фінансових зобов'язань. Обсяг платежів, необхідних до виплати в 2015 році, становить 11 млрд дол.