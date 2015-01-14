У Москві вже зрозуміли, що "епоха благосного розвитку" російської економіки скінчилася

Епоха благосного розвитку економіки для Росії минула безповоротно, вважає глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, пише РИА Новости.

"Мені здається, що факти нашого життя підтверджують, що нова економічна реальність, що глобальна економіка ніколи не буде такою, якою була в періоди між 2000-2007 роками, і що російська ситуація ніколи не буде такою, вона буде набагато складнішою, вона і є набагато складнішою", - сказав Улюкаєв, виступаючи на Гайдарівському форумі.

Читайте такожМіністр економіки РФ закликав росіян думати не про санкції й нафту, а про здоров'яМіністр процитував вислів Леніна: "Ця епоха благосного розвитку минула безповоротно, вона змінилася епохою набагато рвучкішою, стрибкоподібнішою, статичнішою, конфліктнішою".

Він зазначив, що ці слова були написані Леніним рівно 100 років тому. "Мені здається, що багато в чому ситуація схожа на ту. Дійсно, настав набагато стрибкоподібніший, конфліктніший, важкопередбачуваніший період, тому наші заходи повинні бути адекватні й у ситуації, коли нафта коштує 130 (доларів за барель - ред.), і в ситуації, коли вона коштує 30", - додав Улюкаєв.