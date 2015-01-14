Голова одного з найбільших російських банків: Банківська криза в РФ буде дуже масштабною

"Звісно, очевидно, що банківська криза буде масштабною", - сказав він, передає ТАСС.

Російські банки від середини минулого року відкрито заявляють про наявність проблем із валютною ліквідністю через режим санкцій і зростання прострочених боргів через ситуацію в економіці. Для підтримки банків у непростий час Банк России послідовно вводив нові інструменти надання ліквідності, включаючи нестандартні, а уряд ухвалив рішення про докапіталізацію банківського сектора на 1 трлн рублів.

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Наприкінці минулого року президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким уряд передасть для підвищення капіталізації російських банків Агентству зі страхування внесків до 1 трлн рублів у вигляді облігацій федерального позики (ОФЗ). Крім того, був підписав закон про підвищення у два рази ліміту страхових виплат за банківськими вкладами з фондів Агентства зі страхування внесків (АСВ) - від 700 тис. рублів до 1,4 млн рублів.

За оцінкою першого віце-прем'єра Ігоря Шувалова, докапіталізація банків через АСВ і збільшення розміру страхування вкладів громадян до 1,4 млн рублів дозволять застрахуватися від додаткових ризиків для банківської системи та економіки в цілому.

"Вся наша економіка буде держава"

Також, за його словами, обговорення питання про те, як витратити резервні фонди, є найгіршою формою обговорення економічної політики і може свідчити про те, що кошти фондів будуть витрачені досить швидко.

"Якщо ми обговорюємо лише те, за який період часу ми витратимо фонди, то тоді я абсолютно згоден, що ми витратимо ці фонди значно швидше, ніж ми собі це можемо сьогодні уявити, і з сумними наслідками для економіки", - сказав він.

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За словами Грефа, уже через рік частка держави в економіці може збільшитися драматично".

"За нашими підрахунками, за ціни $45 за барель нафти доведеться сформувати приблизно близько 3 трлн руб. резервів за 2015 рік. Це означає, що держава буде капіталізувати банки і підвищувати свою частку в них, а банки будуть купувати індустріальні підприємства і ставати фінансово-промисловими групами. У нас буде величезна, велика держава, вся наша економіка буде держава", - вважає Греф.

Водночас Греф вважає, що держава має у максимально короткі терміни завершити дискусію про пріоритети своєї політики.

"Цю дискусію треба максимально швидко закінчити. Це хороша дискусія, але вона повинна бути закінчена у максимально короткий проміжок часу, і мають бути оголошені напрямки політики", - сказав Греф.

Він вважає, що поки що уряд РФ не сформулював цілі своєї політики.

"Я прочитав усі документи уряду і не побачив цілі економічної політики", - сказав голова Сбербанку, зазначивши водночас, що Центральний банк у нинішніх умовах діє професійно і раціонально.

"Ми розуміємо, що буде робити Центральний банк. Ми розуміємо, що, напевне, ставки (Банка России. - ред.) будуть знижуватися, але, чесно кажучи, дуже мало розуміння того, що буде робити уряд".

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