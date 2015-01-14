Світовий банк погіршив прогнози зростання світової економіки

Про це йдеться в дослідженні банку "Глобальні економічні перспективи", повідомляє Прайм.

За оцінками аналітиків, у 2017 році зростання глобальної економіки сповільниться до 3,2%.

У 2014 році зростання світової економіки, за оцінкою СБ, становило 2,6%.

Зростання економік країн, що розвиваються, на думку аналітиків банку, в 2015 році прискориться до 4,8% з 4,4% в 2014 році. Однак прогноз також погіршено - раніше очікувалося зростання цього року на 5,4%.

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"Слідом за ще одним роком розчарування, яким став 2014 рік, країни, що розвиваються повинні відчути цього року деяке прискорення темпів свого економічного зростання, чому почасти сприяють помірні ціни на нафту, посилення економіки США, збереження низьких глобальних процентних ставок та послаблення стримуючих факторів у кількох великих країнах з ринком, що формується", - йдеться в доповіді.

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Прогноз темпів зростання в країнах, що розвиваються, у 2016 році банк знизив до 5,3% з 5,5%. У 2017 році цей показник збільшиться до 5,4%.