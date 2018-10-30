Середня зарплата українців перевищила 9 тисяч гривень

При цьому реальна заробітна плата у вересні 2018 року у порівнянні з серпнем знизилася на 1,2%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2018 року порівняно з вереснем 2017 року збільшилася на 23% і становить 9042 гривні.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Відзначається, що в порівнянні з серпнем 2018 року середня номінальна зарплата збільшилася на 0,7%.

Реальна заробітна плата у вересні 2018 року порівняно з вереснем 2017 року збільшилася на 12,9%, а порівняно з серпнем 2018 року – знизилася на 1,2%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривень з 3200 гривень.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.