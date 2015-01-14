Гонтарева 16 січня пояснить у Раді ситуацію на валютному ринку

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева виступить у Верховній Раді 16 січня, повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook із посиланням на календарний план роботи парламенту.

«16 січня 2015 року, згідно з календарним планом роботи Верховної Ради України, голова Національного банку України Валерія Гонтарева візьме участь у пленарному засіданні Верховної Ради», - йдеться в повідомленні.

Голова НБУ також сьогодні особисто підтвердила наміри виступити в парламенті. «Буду в п'ятницю, о 10 ранку», - сказала вона журналістам, виходячи з будівлі Кабінету міністрів.

Читайте такожГонтарева заявила, що МВФ підтвердив виконання Нацбанком усіх рекомендаційЯк повідомляв УНІАН, учора народний депутат України Микола Томенко сказав, що фракція БПП пропонує заслухати голову Національного банку Валерію Гонтареву в середу, 14 січня.

“Це історична зустріч, я сподіваюся. Нарешті ми її побачимо", - сказав Томенко.

При цьому він наголосив, що потрібно "спільно послухати і зрозуміти, як діє національна валюта". "Не зрозуміємо, тоді будемо приймати кадрові рішення", - повідомив Томенко.

Раніше голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявляв, що має намір запросити голову НБУ для доповіді парламентаріям на п'ятницю, 16 січня, під час години запитань до уряду.