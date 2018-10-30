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Росіяни встановили рекорд за кредитами для погашення кредитів

11:03, 30 жовтня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Росіяни за перше півріччя 2018 року набрали нових кредитів для покриття старих на 68,3 мільярда рублів (1,04 мільярда доларів). Це перевищує показники за аналогічний період минулого року в 1,7 раза, повідомляє РИА Новости з посиланням на бюро кредитних історій "Еквіфакс".

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"В середньому сума споживчого кредиту на рефінансування боргів зросла на 17 відсотків і становить 520 тисяч рублів (7900 доларів)", - йдеться в повідомленні.

1 жовтня повідомлялося, що кожен п'ятий росіянин старше 60 років взяв у банку щонайменше один кредит. Середній розмір боргу пенсіонерів становить 107,2 тисячі рублів (1630 доларів).

20 серпня рейтингове агентство "Експерт" попередило, що невиправдане зростання споживчого кредитування може спровокувати в Росії банківську криза протягом двох років. На думку аналітиків, підвищення ПДВ та цін на паливо, а також зниження курсу рубля призведуть до зниження платоспроможності населення, реальні доходи якого в останні роки не зростали. Все це має спровокувати зростання дефолтів по кредитах фізичних осіб в 2019-2020 роках.

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Теги: #Росія пенсії бідність#криза у Росії#бідність росіян