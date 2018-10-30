Росіяни встановили рекорд за кредитами для погашення кредитів

Кожен п'ятий росіянин старше 60 років взяв у банку щонайменше один кредит. Середній розмір боргу пенсіонерів становить 107,2 тисячі рублів.

Росіяни за перше півріччя 2018 року набрали нових кредитів для покриття старих на 68,3 мільярда рублів (1,04 мільярда доларів). Це перевищує показники за аналогічний період минулого року в 1,7 раза, повідомляє РИА Новости з посиланням на бюро кредитних історій "Еквіфакс".

Читайте такожБорги росіян перед банками ростуть удвічі швидше їх зарплат

"В середньому сума споживчого кредиту на рефінансування боргів зросла на 17 відсотків і становить 520 тисяч рублів (7900 доларів)", - йдеться в повідомленні.

1 жовтня повідомлялося, що кожен п'ятий росіянин старше 60 років взяв у банку щонайменше один кредит. Середній розмір боргу пенсіонерів становить 107,2 тисячі рублів (1630 доларів).

20 серпня рейтингове агентство "Експерт" попередило, що невиправдане зростання споживчого кредитування може спровокувати в Росії банківську криза протягом двох років. На думку аналітиків, підвищення ПДВ та цін на паливо, а також зниження курсу рубля призведуть до зниження платоспроможності населення, реальні доходи якого в останні роки не зростали. Все це має спровокувати зростання дефолтів по кредитах фізичних осіб в 2019-2020 роках.