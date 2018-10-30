НБУ збільшив видачу банкам готівки до 114 мільярдів

За цей період до НБУ повернулося понад 100,3 мільярда гривень придатних до обігу і зношених банкнот.

Національний банк України в січні-вересні видав банкам, у тому числі на зберігання, майже 114,4 мільярда гривень готівки, що на 11,7% більше показника за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється на сайті Нацбанку, за цей період в НБУ повернулося понад 100,3 мільярда гривень як придатних до обігу, так і зношених банкнот, що на 22,6% менше показника за аналогічний період 2017 року.

Також в НБУ зазначили зростання обсягів продажу та купівлі готівки на міжбанківському ринку поточного року.

Регулятор пояснив, що поступово передає частину своїх запасів на зберігання уповноваженим банкам для забезпечення готівкою областей України, і сьогодні банки частково забезпечують готівкою більшість регіонів України.

Зокрема, мова про Вінницьку, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Чернігівську, Черкаську області.

Зазначається, що згодом географія діяльності уповноважених банків розшириться, і до кінця 2018 року делегована модель готівкового обігу має запрацювати майже у всіх регіонах країни. В перспективі у власності НБУ залишаться лише два касових центри в Києві та Львові.

Довідка УНІАН. Національний банк з 2016 року розпочав реалізацію Концепції організації готівкового обігу, що передбачає перехід від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу до делегованої моделі.

На даний час "Ощадбанк", "ПриватБанк" і "Райффайзен Банк Аваль" мають статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки НБУ.

Крім того, вісім компаній отримали ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.