НБУ може розкрити інформацію про реальних власників банків

Національний банк України має право оприлюднити інформацію про банки, які одержали рефінансування.

Згідно з повідомленням прес-служби регулятора, про це заявив перший заступник голови Нацбанку Олександр Писарук у ході зустрічі з керівниками найбільших банків, обговорюючи з банкірами законодавчі зміни, ухвалені Верховною Радою наприкінці грудня минулого року.

«Абсолютно відкритою для суспільства стане процедура надання банкам рефінансування», - цитує прес-служба слова Писарука.

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Крім того, перший заступник голови регулятора зазначив недосконалу «звітну» дисципліну банків, яка знижує ефективність системи раннього реагування Нацбанку.

"Одним із стратегічних завдань Національного банку України є запровадження істотних обмежень щодо кредитування банками пов'язаних осіб. Проведення таких операцій у значних обсягах підриває стабільність банківського сектора", - повідомив Олександр Писарук.

За його словами, розроблено ряд законодавчих змін, які дадуть змогу чіткіше ідентифікувати пов'язаних осіб і значно посилити відповідальність власників і менеджменту банків за проведення операцій з пов'язаними особами, викривлення статистичної звітності та їх дії чи бездіяльність, що призвели до банкрутства банку.

Писарук також повідомив, що згідно з новими законодавчими змінами регулятор також має право оприлюднити інформацію про реальних власників банків.

«Національний банк проводить значну роботу з розкриття інформації про кінцевих власників банків. Сьогодні майже щодня ми зустрічаємося з реальними власниками банків, іноді з кількома на день. Іноді - це відомі нам люди, а іноді й ні», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році набрали чинності зміни до закону "Про Національний банк України" щодо розкриття інформації про видачу кредитів банкам від НБУ, згідно з яким Нацбанк публікуватиме дані про обсяги рефінансування, а також назви банків, суми та види кредитів щодо кожного банку.