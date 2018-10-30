Рахункова палата в третій раз за рік перевіряє систему Prozorro

Нефьодов вважає, що працівники Рахункової палати явно не розбираються в складних інформаційних технологіях.

Рахункова палата України почала вже третю за рахунком з початку року перевірку системи електронних державних закупівель Prozorro.

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Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає кореспондент УНІАН.

"У нас йде третя за рахунком перевірка Рахункової палати системи закупівель з початку року", - сказав він.

Також Нефьодов відмовився коментувати нещодавній звіт Рахункової палати, що нібито через монопольне становище Prozorro держбюджет втрачає кошти.

"Вони явно не розбираються в складних інформаційних технологіях. Коментувати це складно. Більша частина інформації, наведеної в цьому звіті, вона просто не відповідає дійсності. Там викладені факти, які фактами не є", - сказав Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, система Prozorro була поширена в Україні на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року при проведенні закупівель товарів вартістю понад 200 тисяч гривень та послуг - понад 1,5 мільйона гривень. Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом. У 2017 році Україна провела державні закупівлі у системі Prozorro на суму 500,3 мільярда гривень.