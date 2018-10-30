Китайський юань оновив мінімум 10 років на тлі торгової війни

Юань на спотовому ринку закрився на позначці 6,9613 за долар, мінімум з 20 травня 2008 року.

Китайський юань оновив мінімум 10 років до долара у вівторок через занепокоєння про уповільнення зростання економіки і можливості різкого загострення торгового конфлікту Китаю та США.

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Юань на спотовому ринку закрився на позначці 6,9613 за долар, мінімум з 20 травня 2008 року, пише Рейтер.

З початку року валюта КНР втратила понад 6,5 відсотка вартості до долара, а з березня, коли було оголошено про перший раунд взаємних мит Китаю та США, впала на 10 відсотків.

Перед початком торгів Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,9574, що на 0,28 відсотка нижче значення попереднього дня, коли курс становив 6,9377.

Агентство Bloomberg повідомило, що США готуються оголосити про введення мит на всі статті китайського імпорту до початку грудня в разі провалу переговорів президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном, запланованих на листопад.

На офшорному ринку юань торгувався на позначці 6,9675 за долар.