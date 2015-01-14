У Росії вирішили продати валюти на $7,5 млрд заради стабілізації курсу рубля

Про це заявив на Гайдарівському форумі голова Мінфіну Антон Силуанов, передає ТАСС.

"Ми вважаємо економічно ефективним використовувати право залучення коштів Резервного фонду бюджету, - сказав він. - Тобто ми разом із ЦП реалізуємо частина наших резервів уряду, які зберігаються у валюті, вийдемо в рублі, розмістимо ці рублі на депозитах банків".

Голова Мінфіну зазначив, що дозволений для використання у 2015 році обсяг Резервного фонду становить 500 млрд руб. (близько $7,5 млрд - УНІАН)

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Силуанов пояснив, що дані дії будуть сприяти стабілізації курсу, підуть на користь ліквідності. "Ми будемо мати ресурс для фінансування наших витрат, які необхідно буде зробити на початку року", - додав міністр.

Причому Силуанов зазначив, що дане рішення не означає, що вся сума буде продана на ринку одномоментно. "Коли ми говоримо, що ми хочемо вийти на 500 млрд руб., це не означає, що 500 млрд у доларовому еквіваленті вийдуть на ринок. Такого не буде. Це буде рішення ЦБ виходячи із ситуації на валютному ринку", - сказав міністр.

"Частково це будуть гроші, випущені ЦБ, але це і передбачає витрачання резервів уряду, - продовжив голова Мінфіну. - Або емісія, або продаж на валютному ринку - виходячи із ситуації на валютному ринку". Причому він додав, що такі дії не матимуть інфляційного ефекту.

Нагадаємо, сьогодні УНІАН повідомляв, що російський рубль падає слідом за нафтою: на максимумі, на відкритті курс євро досяг позначки 78,21 руб., долар - 66,44 руб.