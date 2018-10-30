У Prozorro запрацював автоматичний пошук підозрілих закупівель

Нова система дозволить виявляти подібні закупівлі ще на ранніх стадіях проведення тендерів.

Система електронних державних закупівель Prozorro першою у світі запустила механізм для автоматичного пошуку підозрілих закупівель ще на ранніх стадіях проведення тендера з подальшим відправленням їх на моніторинг державним аудиторам.

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Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає кореспондент УНІАН.

«Ми перша країна у світі, яка це запускає», - сказав він.

За словами Нефьодова, нова система складається з 35 ризик-індикаторів, по яких «проганятиметься» кожен тендер.

Ці індикатори розділено на дві групи: процедурні (недотримання норм законодавства) і ймовірні.

За словами заступника міністра, на основі перевірки за допомогою індикаторів буде створюватися масив даних, який автоматично оцінюватиметься системою на предмет ризику і підозрілості.

Заступник голови Державної аудиторської служби Олександр Шкуропат наголосив, що головною ідеєю роботи нового механізму є саме запобігання сумнівним торгам.

За його словами, в разі отримання повідомлення від нової системи Держаудитслужба толерантно звератиметься до замовників торгів, щоб вони виправили порушення. У разі ігнорування таких звернень служба виходитиме на перевірки з фіксацією порушень і подальшим зверненням до правоохоронних органів.

«Ми сподіваємось, що зможемо посилити перший етап цього моніторингу, щоб ми своєчасно попереджували про неефективне використання з метою недопущення суттєвих порушень», - сказав він.

На відміну від розгляду скарг Антимонопольним комітетом України, початок моніторингу Держаудитслужбою не зупинятиме сам процес закупівлі.

Весь процес моніторингу однієї процедури займатиме до 15 робочих днів.

Як повідомляв УНІАН, система Prozorro була поширена в Україні на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року при проведенні закупівель товарів вартістю понад 200 тис. грн і послуг - понад 1,5 млн грн. Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія державних коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом. У 2017 році Україна провела державні закупівлі в системі Prozorro на суму 500,3 млрд грн.