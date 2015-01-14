Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за 11 місяців склав $293 млн

За аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений з дефіцитом у 12,378 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

У січні-листопаді 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 11,3% - до 50,114 млрд дол., імпорт - на 27,6%, до 49,820 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-листопаді 2014 року склав 1,01 (у січні-листопаді 2013 року - 0,82).

Раніше УНІАН повідомляв, що профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за десять місяців склав майже $570 млн.