Валюта в Україні дешевшає: курси від Нацбанку
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 31 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2816.4437 (30 жовтня – 2820.2526)
100 EUR – 3202.8598 (30 жовтня – 3209.7295)
У вівторок, 30 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,15/28,17 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 2 копійки вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,02/32,03 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.
За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,1778 грн/дол.