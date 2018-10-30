Валюта в Україні дешевшає: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 31 жовтня: 100 USD – 2816.4437 грн; 100 EUR – 3202.8598 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 31 жовтня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2816.4437 (30 жовтня – 2820.2526)

100 EUR – 3202.8598 (30 жовтня – 3209.7295)

У вівторок, 30 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,15/28,17 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 2 копійки вищі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,02/32,03 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,1778 грн/дол.