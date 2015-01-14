НБУ може ліквідувати неплатоспроможний "Актабанк"

Про це повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, фонд вважає ліквідацію банку та відшкодування вкладникам коштів за рахунок Фонду гарантування найменш витратним способом виведення банку з ринку.

«Фонд звернувся до Національного банку України із пропозицією відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Актабанк», - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що з 15 січня будуть припинені виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам банку через установи банку «Михайлівський», причому Фонд уточнює, що виплати будуть поновлені не пізніше, ніж через сім днів від моменту прийняття рішення про ліквідацію банку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 17 вересня ввів тимчасову адміністрацію в «Актабанк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Нацбанк 15 серпня повторно відкликав валютну ліцензію в «Актабанку», яка вже була відкликана у травні у зв'язку з порушеннями законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, але на початку червня банк домігся скасування рішення регулятора у судовому порядку.

Дніпропетровська прокуратура порушила кримінальну справу за розтрату понад 400 млн грн коштів вкладників щодо посадових осіб «Актабанку», які за допомогою проведення заборонених фінансових операцій вивели кошти з банку і перевели їх у готівку.

Довідка УНІАН. «Актабанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України від 2008 року і входить до групи середніх банків. За інформацією на сайті НБУ, основними власниками банку є громадяни Кіпру через компанію «Центр-Агро-Трейд». ЗМІ пов'язують «Актабанк» із бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.