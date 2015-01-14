У Росії оцінили втрати від падіння цін на нафту у 3 трлн рублів

Про це повідомив міністр фінансів Антон Силуанов, виступаючи на Гайдарівському форумі, передає ТАСС.

"Ми вважаємо, що за ціни на нафту у $50 за барель у нас втрати доходів будуть близько 3 трлн руб.", - сказав він.

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Міністр наголосив, що існує проблема із джерелами фінансування бюджету і під це потрібно підлаштовуватися. "Не може держава витрачати стільки коштів, скільки було за ціни на нафту $100 за барель", - упевнений Силуанов. "Інакше ми проїмо резерви, а потім будемо позичати у Центрального банку, і це призведе до інфляції, а інфляція - це індексація витрат і входження у так званий інфляційний штопор", - зазначив голова Мінфіну.

"Зараз ми бачимо, що ціна на нафту дійсно, як ми сподіваємося, перебуває близько до дна", - прокоментував ситуацію на світових ринках Антон Силуанов.

Лютневий ф'ючерс Brent на лондонській біржі ICE зараз торгується на рівні $45,74 за барель.

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