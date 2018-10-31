НБУ відкликав ліцензії у двох банків

Рішення прийнято у зв'язку з реорганізацією банків шляхом приєднання до інших фінустанов.

Національний банк України відкликав банківські ліцензії та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій у банку «Центр» і «ВіЕс Банку».

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Як повідомляється на сайті НБУ, рішення прийнято у зв'язку з реорганізацією банків шляхом приєднання до інших банків: банку «Центр» до «МТБ Банку», «ВіЕс Банку» до «ТАСкомбанку».

Відзначається, що реорганізація проведена за спрощеною процедурою відповідно до вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Довідка УНІАН. У березні 2017 року Верховна Рада прийняла Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації і продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, а також спрощує процедуру злиття і поглинання банків.

Національний банк України надав дозвіл на приєднання банку «Центр» до «МТБ Банку» 10 серпня, «ВіЕс Банку» до «ТАСкомбанку» - 10 липня 2018 року.