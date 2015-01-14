Гривня на міжбанку зросла до 16,27 за долар
18:01, 14 січня 2015Фінанси
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У середу, 14 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів підвищилися до 16,03/16,27 грн/дол. проти 16,12/16,37 грн/дол. на відкритті торгів.
Котирування гривні на міжбанку підвищилися до 16,27 за долар / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги активізувалися.
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,90/19,18 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2420/0,2460 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8288 грн/дол., до цього часу було укладено 185 угод, обсяг торгів склав 262,25 млн дол.
Нагадаємо, вчора гривня закрила міжбанк на рівні 16,37 за долар.
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