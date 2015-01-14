Гривня на міжбанку зросла до 16,27 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги активізувалися.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 18,90/19,18 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2420/0,2460 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,8288 грн/дол., до цього часу було укладено 185 угод, обсяг торгів склав 262,25 млн дол.

Нагадаємо, вчора гривня закрила міжбанк на рівні 16,37 за долар.