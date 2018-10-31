Активи українських банків зросли на 14 мільярдів

На початок жовтня в Україні працював 81 банк.

Активи працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних фінансових установ, за вересень 2018 року зросли на 14,051 млрд грн, або на 1% - до 1,355 трлн грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року активи працюючих банків зросли на 21,370 млрд грн, або на 1,6%.

Зобов'язання банків зросли на 1,5% у вересні та на 3,2% із початку року - до 1,211 трлн грн.

Капітал банків скоротився на 2,8% у серпні та на 10,3% із початку року - до 144,6 млрд грн.

Також повідомляється, що на початок жовтня в Україні працював 81 банк, як і місяцем раніше.

Як повідомляв УНІАН, активи працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних фінансових установ, за 2017 рік зросли на 80 млрд грн, або на 6,4%, - до 1,336 трлн грн.