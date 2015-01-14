Спецрахунки для водоканалів поставлять під загрозу існування галузі - керівники підприємств

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції в Києві висловили голови трьох водопостачальних підприємств України - «Белоцерківвода», «Чернігівводоканал» та «Івано-Франківськводоекотехпром».

«Це може вплинути не те що на нашу роботу, а взагалі ставить під загрозу існування галузі... Якщо буде дисбаланс у взаєморозрахунках за послуги, то зрештою це призведе до того, що ті, хто слабший, просто зупинять свою роботу», - сказав директор КП «Чернігівводоканал» Олександр Шкінь.

Як пояснила директор «Білоцерківводи» Ольга Бабій, до таких наслідків приведе те, що пропоноване урядом введення спецрахунків (проект закону №1538 «Про внесення змін у деякі закони України щодо вдосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій» - УНІАН) фактично залишить водоканали без обігових коштів, внаслідок чого вони не зможуть виплачувати зарплати і розраховуватися за електроенергію, яка, за її словами, становить близько 50% у структурі собівартості тарифів на воду.

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Бабій також зазначила, що введення спецрахунків могло б бути актуальним у випадку існування економічно обгрунтованих тарифів на водопостачання. Однак, за її твердженням, після того як з 1 липня 2014 року тарифи були підвищені до економічно обгрунтованого рівня, витрати водопостачальних підприємств суттєво зросли через зростання цін на електроенергію і загальну інфляцію у країні. Тому тарифи на воду, що діють зараз, не покривають усіх витрат підприємств, а держава не поспішає відшкодовувати їм різницю в тарифах.

«Держава зараз винна водоканалам близько 1,5 млрд грн, які вони повинні були б отримати... це реальний збиток», - зазначила Бабій.

Вона також висловила припущення, що введення спецрахунків лобіюють представники енергетичної галузі, на користь яких і будуть списуватися кошти зі спецрахунків у випадку їх впровадження.

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У свою чергу, також присутній на прес-конференції директор асоціації «Укрводоканалекологія» Олександр Романюк наголосив, що законопроект, який передбачає введення спецрахунків для водоканалів, уже вносився на розгляд парламенту раніше, проте не був підтриманий. На завершення прес-конференції її учасники звернулися до всіх членів парламентської коаліції із закликом не голосувати за цей законопроект, враховуючи негативні наслідки, до яких призведе його прийняття.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня минулого року Кабінет міністрів України вже подавав на розгляд Верховної Ради законопроект № 4557а, яким пропонувалося запровадити рахунки зі спеціальним режимом використання для оплати послуг централізованого тепло - і водопостачання. Зокрема, даним законопроектом пропонувалося встановити, що оплата послуг з централізованого водопостачання та водовідведення споживачами здійснюється шляхом перерахування коштів на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання (спецрахунки) для проведення розрахунків з енергопостачальником, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій. Як говорилося в пояснювальній записці до документа, його прийняття має забезпечити ефективне функціонування сфери тепло-, водопостачання і водовідведення, поліпшити стан розрахунків за спожиті енергоносії та створити умови для погашення підприємствами позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій. Однак у листопаді минулого року законопроект був відкликаний з Верховної Ради.