Україна та Ізраїль підпишуть угоду про вільну торгівлю до кінця року

Ізраїль стане 46-ю країною, з якою Україна має вільну торгівлю.

Україна підпише угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем до кінця року.

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Про це на засіданні уряду в середу заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Угода буде підписана до кінця року. Ізраїль стане 46-ю країною, з якою Україна має вільну торгівлю", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Ізраїль 28 березня завершили переговори про створення зони вільної торгівлі. Також сторони затвердили план подальшого підписання угоди, що включає юридичну перевірку тексту угоди та її подання відповідним органам обох країн.