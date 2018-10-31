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Україна та Ізраїль підпишуть угоду про вільну торгівлю до кінця року

12:57, 31 жовтня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це на засіданні уряду в середу заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Угода буде підписана до кінця року. Ізраїль стане 46-ю країною, з якою Україна має вільну торгівлю", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Ізраїль 28 березня завершили переговори про створення зони вільної торгівлі. Також сторони затвердили план подальшого підписання угоди, що включає юридичну перевірку тексту угоди та її подання відповідним органам обох країн.

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Теги: #ЗВТ з Ізраїлем#вільна торгівля з Ізраїлем