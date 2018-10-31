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В українських банках стало менше проблемних кредитів

13:14, 31 жовтня 2018
Фінанси
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Частка проблемних кредитів в українських банках скоротилася до 54,3% / фото УНІАН

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок жовтня зріс до 662,8 мільярда гривень з 655,9 мільярда гривень на початок вересня.

Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%, а їх обсяг – 595 мільярдів гривень.

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Теги: #банківська система#проблемні кредити