В українських банках стало менше проблемних кредитів

Обсяг таких кредитів на початок вересня зріс до 663 мільярдів гривень.

Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі за вересень 2018 року скоротилася до 54,31% з 55,03% місяцем раніше.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок жовтня зріс до 662,8 мільярда гривень з 655,9 мільярда гривень на початок вересня.

Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%, а їх обсяг – 595 мільярдів гривень.