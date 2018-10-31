В українських банках стало менше проблемних кредитів
13:14, 31 жовтня 2018Фінанси
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Обсяг таких кредитів на початок вересня зріс до 663 мільярдів гривень.
Частка проблемних кредитів в українських банках скоротилася до 54,3% / фото УНІАН
Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі за вересень 2018 року скоротилася до 54,31% з 55,03% місяцем раніше.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг таких кредитів на початок жовтня зріс до 662,8 мільярда гривень з 655,9 мільярда гривень на початок вересня.
Довідка УНІАН. Частка непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 січня 2018 року становила 54,5%, а їх обсяг – 595 мільярдів гривень.
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