Уряд хоче щорічно затверджувати по 1,5 тисячі міжнародних стандартів
Кабінет міністрів до 2021 року планує щорічно приймати по 1,5 тисячі європейських і міжнародних стандартів, щоб синхронізувати вітчизняні норми з європейськими.
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Про це на засіданні уряду заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
"Це дозволить розширити можливості інтеграції бізнесу, взаємопідтримки та інформування, кооперації та спільних підприємств", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на 4 позиції - до 76-го місця в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business-2018 за рахунок спрощення отримання дозволів на будівництво, покращення захисту прав міноритарних акціонерів шляхом запровадження зобов'язання негайного оприлюднення інформації про транзакції з пов'язаними сторонами, а також зменшення ставки єдиного соціального внеску.
Президент України Петро Порошенко вважає реалістичним входження країни до ТОП-50 рейтингу Doing Business протягом короткого проміжку часу.
Раніше в Мінекономрозвитку повідомляли, що ухвалення законопроекту про дерегуляцію в перспективі дозволить піднятися на 44-е місце в Doing Business із 76-го, залучити понад 10 млрд дол. додаткових інвестицій, а також вивести близько 15% підприємств із тіні.
Верховна Рада досі не ухвалила основні дерегуляційні законопроекти для підвищення позиції України в рейтингу - законопроект про скасування пайової участі в будівництві та комплексний законопроект про дерегуляцію.