Україна піднялася в рейтингу Doing Business на п'ять позицій - Світовий банк

Загалом в регіоні Європи та Центральної Азії, до якого належить і Україна, помітно підвищилися темпи здійснення реформ.

Україна піднялася на п'ять позицій і зайняла 71 місце в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2019.

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Про це йдеться в прес-релізі представництва Світового банку в Україні.

Згідно з повідомленням, Україна в рейтингу легкості ведення бізнесу 76 піднялася з місця на 71.

Загалом в регіоні Європи та Центральної Азії, до якого належить і Україна, найвищі рейтинги виявилися у Грузії, яка перемістилася на шосте місце порівняно з дев'ятим місцем минулого року.

Десяте місце посіла Македонія, піднявшись на одну позицію.

"Помітні успіхи в цьому році продемонстрували Азербайджан і Туреччина. У регіоні підвищилися темпи здійснення реформ - у минулому році було реалізовано 54 реформи в порівнянні з 43 реформами роком раніше", - наголошується в повідомленні.

У десятку лідерів рейтингу легкості умов ведення бізнесу увійшли Нова Зеландія, Сінгапур, Данія, Гонконг, Китай, Республіка Корея, Грузія, Норвегія, США, Великобританія, Македонія.

Як повідомляв УНІАН, у рейтингу Doing Business 2018 Україна піднялася на 4 пункти – до 76-го місця за рахунок спрощення будівельних процедур, захисту міноритарних інвесторів і зменшення податків.