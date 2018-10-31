Мета України - увійти до ТОП-50 рейтингу Doing Business - Порошенко

За словами президента, 71-е місце України в опублікованому сьогодні рейтингу Doing Business його не задовольняє.

Метою України є попадання в число перших 50 країн у рейтингу Doing Business, заявив під час зустрічі з бізнесом президент України Петро Порошенко.

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"Мета - потрапити в число 50 кращих", - сказав він.

За словами президента, 71-е місце України в опублікованому сьогодні рейтингу Doing Business його не задовольняє.

"Україна заслуговує кращого", - сказав він.

Голова держави зазначив, що Україна могла б істотно покращити свій нинішній показник, якби закон про неплатоспроможність було прийнято на кілька місяців раніше.

Також він вказав на те, що потрібно вирішити проблему підключення бізнесу до електромереж, що в майбутньому позитивно позначиться на рейтингу країни.

Як повідомляв УНІАН, Україна піднялася на п'ять позицій і зайняла 71 місце в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2019.