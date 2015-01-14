У Росії визнали, що при ціні нафти у $40 ВВП країни впаде на 5%

Про це повідомив заступник голови Мінекономрозвитку Росії Олексій Вєдєв, передає ТАСС.

"В сценарних розрахунках закладено падіння економіки від 3 до 5% при ціні на нафту, відповідно, $60 і $40 за барель", - сказав Вєдєв.

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При цьому при ціні 40 доларів середньорічний курс російського рубля може скласти близько 60-70 рублів за долар.

Раніше повідомлялося, що російський рубль падає слідом за нафтою. Курс євро під час відкриття сьогоднішніх торгів знову досяг позначки вище 78 руб. На максимумі, на відкритті, він досяг позначки в 78,21 руб. за євро, долар - 66,44 руб.