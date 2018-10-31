Президент не збирається відмовлятися від ідеї податку на виведений капітал
16:57, 31 жовтня 2018Фінанси
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Порошенко висловив надію, що ідея податку на виведений капітал буде реалізована при першій можливості.
Президент вважає, що податок на виведений капітал допоможе зростанню української економіки / фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко не збирається відмовлятися від ідеї запровадження податку на виведений капітал.
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Про це він заявив на зустрічі з представниками бізнесу.
"Я не збираюся відходити від ідеї введення податку на виведений капітал. Сподіваюся, що вона буде реалізована при першій можливості", - сказав Порошенко.
Президент зазначив, що якщо раніше Міжнародний валютний фонд однозначно виступав проти запровадження такого податку в Україні, то зараз МВФ сприймає цю ідею вже позитивніше - вся проблема полягає в розробці компенсаторних механізмів і прорахунку бюджетних ризиків.
Порошенко впевнений, що цей податок дасть суттєвий поштовх для зростання української економіки.
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