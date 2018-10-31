Президент не збирається відмовлятися від ідеї податку на виведений капітал

Порошенко висловив надію, що ідея податку на виведений капітал буде реалізована при першій можливості.

Президент України Петро Порошенко не збирається відмовлятися від ідеї запровадження податку на виведений капітал.

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Про це він заявив на зустрічі з представниками бізнесу.

"Я не збираюся відходити від ідеї введення податку на виведений капітал. Сподіваюся, що вона буде реалізована при першій можливості", - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що якщо раніше Міжнародний валютний фонд однозначно виступав проти запровадження такого податку в Україні, то зараз МВФ сприймає цю ідею вже позитивніше - вся проблема полягає в розробці компенсаторних механізмів і прорахунку бюджетних ризиків.

Порошенко впевнений, що цей податок дасть суттєвий поштовх для зростання української економіки.