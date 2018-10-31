Порошенко підписав закон про незалежні наглядові ради в держбанках

Для формування незалежних наглядових рад державних "Ощадбанка" та "Укрексімбанка" були потрібні зміни в законодавстві.

Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий на початку липня закон про вдосконалення корпоративного управління, що передбачає формування незалежних наглядових рад у державних банках "Ощадбанк" і "Укрексімбанк".

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, після підписання закону Кабінет міністрів створить конкурсну комісію для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядових рад держбанків.

Також повідомляється, що в розробці закону брали участь представники міжнародних фінансових організацій, включаючи Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції і розвитку, Світовий банк, Міжнародну фінансову корпорацію.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку липня ухвалила закон про вдосконалення корпоративного управління в держбанках, що передбачає формування наглядової ради держбанку з дев'яти членів, серед яких шість незалежних і по одному представнику президента, Кабінету міністрів та парламенту.

Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів банками – "ПриватБанк", "Укрексімбанк", "Ощадбанк" і "Укргазбанк".

У націоналізованих "Укргазбанку" і "Приватбанку" сформовані незалежні наглядові ради, тоді як формування таких рад у державних "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" вимагали змін у законодавстві.