Платіжний баланс України пішов у мінус на $418 мільйонів

У вересні платіжний баланс зведений з дефіцитом 582 мільйона доларів.

Платіжний баланс України за січень-вересень 2018 року зведено з дефіцитом 418 мільйонів доларів проти 1,919 мільярда доларів профіциту за аналогічний період 2017 року.

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Як повідомляється на сайті НБУ, у вересні платіжний баланс зведений з профіцитом 582 мільйона доларів проти 637 мільйонів доларів профіциту роком раніше.

Від'ємне сальдо поточного рахунку становило 1,699 мільярда доларів у вересні і 3,878 мільярда доларів з початку року.

Приток за фінансовим рахунком становить 1,112 мільярда доларів у вересні і 3,424 мільярда доларів з початку року.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за 2017 рік становить 2,566 мільярда доларів, що вдвічі більше профіциту за 2016 рік, при цьому баланс був зведений з профіцитом третій рік поспіль.