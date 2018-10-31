Порошенко на зустрічі з бізнесом підписав закон "Маски-шоу стоп-2"

З сьогоднішнього дня співробітники правоохоронних органів нестимуть персональну відповідальність за неправомірні дії щодо бізнесу.

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами при здійсненні досудового розслідування" (так званий "Маски-шоу стоп-2").

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Це підписання відбулося безпосередньо на зустрічі з бізнесом.

"Закон під умовною назвою "Маски-шоу стоп-2", який спрощує механізм притягнення до відповідальності слідчого, прокурора, правоохоронця, які прийняли незаконні рішення під час кримінальної справи, потім скасовані судом. Простою мовою, за неправомірне переслідування бізнесу винні з сьогоднішнього дня нестимуть персональну відповідальність, в тому числі і матеріальну", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада прийняла у першому читанні і в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами при здійсненні досудового розслідування" (№ 8490).

На засіданні парламенту голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін зазначив, що вперше в законодавстві України передбачено, що держава може компенсувати збиток потерпілому за допомогою "зворотної вимоги" до винних осіб.