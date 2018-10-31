Зовнішня торгівля України пішла в "мінус" на $8,6 мільярда

У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс на 41%.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-вересень 2018 року зведено з дефіцитом на рівні 8,598 мільярда доларів, що в 1,5 рази вище дефіциту за аналогічний період 2017 року в розмірі 5,794 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за вказаний період зріс на 41,4% - до 9,047 мільярда доларів, профіцит зовнішньої торгівлі послугами скоротився на 25,8% - до 449 мільйонів доларів.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведений з дефіцитом 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.

Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами України у 2017 році в 6,848 мільярда доларів, що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.