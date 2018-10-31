Завтра в Україні продовжить дешевшати валюта

Офіційний курс НБУ на 1 листопада: 100 USD – 2811,8832 гривні; 100 EUR – 3182,4894 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2811,8832 (31 жовтня – 2816,4437)

100 EUR – 3182,4894 (31 жовтня – 3202,8598)

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,14/28,17 гривні/долар.

Після зміцнення в першій половині дня на 7 копійок гривня у другій половині дня подешевшала в таких же межах, що і поточні котирування відповідають рівню закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні стосовно євро встановилися на рівні 31,85/31,88 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становить 28,1084 гривні/долар.