Порошенко назвав умови, за яких ринок праці України стане конкурентоспроможним

За його словами, продуктивність праці можна збільшити за допомогою впровадження податку на виведений капітал, що призведе до модернізації виробництва.

Українські роботодавці можуть стати більш конкурентоспроможними порівняно з європейськими у разі не лише підвищення зарплати працівникам, але і поліпшення показників продуктивності праці.

Про це на зустрічі з бізнесом заявив президент України Петро Порошенко.

"Ринок праці повинен бути конкурентоспроможним. Але це досягається не тільки підвищенням зарплати, але і продуктивності праці. Тільки об'єднання цих факторів дасть правильну відповідь", - заявив глава держави.

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За словами Порошенка, продуктивність праці можна збільшити за допомогою впровадження податку на виведений капітал, що дасть можливість бізнесу вкладати кошти в оновлення виробничої бази.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін планує в цьому році забезпечити зростання середньої зарплати в Україні до 10 тис. грн.