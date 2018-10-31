Більшість у наглядових радах держбанків мають становити незалежні члени - Порошенко

За словами президента, це вбереже держбанки від сумнівних операцій.

Більшість у наглядових радах державних банків України мають становити незалежні члени, заявив під час зустрічі з бізнесом президент України Петро Порошенко.

"Більшість у цих радах мають становити незалежні члени, незалежні директори. Це абсолютно західна, прозора практика. Ніхто більше не зможе натиснути на банк, щоб видати політично або корупційно мотивований кредит", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку липня ухвалила закон про вдосконалення корпоративного управління в держбанках, який передбачає формування наглядової ради держбанку з дев'яти членів, у числі яких шість незалежних і по одному представнику президента, Кабінету міністрів та парламенту.

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Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів фунустановами - «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк» та «Укргазбанк».

У націоналізованих «Укргазбанку» і «ПриватБанку» сформовані незалежні наглядові ради, в той час як формування таких рад у державних «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» потребувало змін до законодавства.