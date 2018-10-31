Порошенко закликав Раду прискорити розгляд законопроекту про бізнес-омбудсмена

Це додасть прозорості та ефективності в захисті прав власності в Україні, зазначив президент.

Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду прискорити розгляд у другому читанні законопроекту про бізнес-омбудсмена.

Про це глава держави сказав на зустрічі з бізнесом.

«Для належного захисту прав чесного бізнесу парламент повинен прискорити розгляд у другому читанні закону про бізнес-омбудсмена. Це додасть прозорості та ефективності в захисті прав власності в Україні», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що впроваджує на законодавчому рівні в Україні інститут бізнес-омбудсмена як постійно діючий інструмент захисту бізнесу в країні, а також контролю за регуляторними органами та регуляторною діяльністю держави.