Порошенко закликав Раду прискорити розгляд законопроекту про бізнес-омбудсмена
21:11, 31 жовтня 2018Фінанси
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Це додасть прозорості та ефективності в захисті прав власності в Україні, зазначив президент.
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект / фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду прискорити розгляд у другому читанні законопроекту про бізнес-омбудсмена.
Про це глава держави сказав на зустрічі з бізнесом.
«Для належного захисту прав чесного бізнесу парламент повинен прискорити розгляд у другому читанні закону про бізнес-омбудсмена. Це додасть прозорості та ефективності в захисті прав власності в Україні», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що впроваджує на законодавчому рівні в Україні інститут бізнес-омбудсмена як постійно діючий інструмент захисту бізнесу в країні, а також контролю за регуляторними органами та регуляторною діяльністю держави.
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