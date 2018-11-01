Трамп пообіцяв почати виплачувати держборг США, який вже перевищив $21 трильйон

Минулого тижня президент США пообіцяв нову серію скорочень податків.

Президент США у середу заявив, що Америка розпочне виплати щодо державного боргу, який від початку президентства Трампа зріс на майже 1,7 трильйона доларів і сягнув понад 21 трильйона.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на видання The Hill.

У ході своєї виборчої кампанії Трамп обіцяв виплатити державний борг США протягом двох президентських каденцій.

"Ми почнемо виплачувати борг. У нас значний борг", - цитує слова президента у середу кореспондент CBS у Білому домі Марк Ноулс.

Читайте такожФедрезерв США втретє за рік підвищив ключову ставку

Деякі огладячі відзначають, що попри задекларований президентом США курс на скорочення державного боргу та видатків, адміністрація активно звертається до кредиторів, щоб покрити кошти, недоотримані бюджетом через скорочення податків у США та збільшення бюджету Міноборони та ін.

Минулого тижня президент США пообіцяв нову серію скорочень податків.

Видання The Wall Street Journal напередодні повідомило, що Мінфін США планує цього року випустити облігацій державної позики на суму 1,338 трильйонів доларів, що майже вдвічі перевищує обсяг боргових забов'язань США, випущених у 2017-му році.

Раніше УНІАН повідомляв, що ВВП США за підсумками другого кварталу 2018 року зріс на 4,2% порівняно з аналогічним періодом 2017 року.