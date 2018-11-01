Пенсійний фонд отримав нового керівника
Кабінет міністрів України звільнив від обов'язків голови Пенсійного фонду України Олексія Зарудного і призначив замість нього екс-держсекретаря Міністерства фінансів Євгенія Капінуса.
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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Пенсійного фонду.
"Сьогодні вранці міністр Мінсоцполітики представив трудовому колективу нового керівника", - сказав представник прес-служби.
У прес-службі підтвердили, що ним став колишній держсекретар Міністерства фінансів Євген Капінус.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівника Пенсійного фонду Олексія Зарудного, а також керівників фонду в регіонах щодо ситуації із затримками виплат пенсій у липні. За словами Гройсмана, затримки з виплатою пенсій в липні - це персональна відповідальність керівництва Пенсійного фонду України. У самому Пенсійному фонді затримки пояснили касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску.
Витрати Пенсійного фонду в першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 39,9%, або на 49,7 млрд грн, і становили 174,3 млрд грн.
У першому півріччі до бюджету фонду надійшло 167,9 млрд грн, з яких 95,5 млрд грн становили власні кошти.
Довідка УНІАН. Євген Капінус обіймав посаду держсекретаря Міністерства фінансів з лютого 2017 року по жовтень 2018 року. До цього він був заступником міністра фінансів.
У січні 2008 року Кабінет міністрів призначив Олексія Зарудного на посаду голови правління Пенсійного фонду замість Бориса Зайчука.
У березні 2010 року Зарудного звільнили. У грудні 2014 року Кабмін знову призначив Зарудного головою Пенсійного фонду.