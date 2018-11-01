НБУ вводить для банків новий норматив ліквідності

Значення нормативу буде доведено до 100% поетапно.

Національний банк з 1 грудня вводить для банків новий обов'язковий норматив – коефіцієнт покриття ліквідності (LCR).

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Як повідомляється на сайті НБУ, банки будуть розраховувати норматив щодня як 30-денну середньоарифметичну ковзну величину, тобто, першої звітної датою для нормативу стане 31 грудня 2018 року.

Зазначається, що значення нормативу буде доведено до 100% поетапно: з 80% з 31 грудня 2018 року до 90% з 1 червня і 100% - з 1 грудня 2019 року.

Також повідомляється, що з січня Нацбанк почне публікацію інформації про виконання LCR у розрізі банків.

Довідка УНІАН. Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) встановлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття очікуваного чистого відтоку коштів з банку протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

Коефіцієнт розроблений Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007-2008 років. З 2015 року норматив є обов'язковим для банків країн ЄС.