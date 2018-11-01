Українські банки збільшили прибуток у 8 разів

Банки за січень-вересень заробили 10,9 млрд грн.

Платоспроможні банки України за січень-вересень 2018 року отримали 10,9 млрд грн прибутку, що в 8 разів вище показника за аналогічний період попереднього року на рівні 1,4 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, операційні доходи банків за цей період зросли на 20,3% за рахунок чистих процентних та комісійних доходів, витрати - на 24,5%.

За інформацією регулятора, за 9 місяців сектор сформував 19,9 млрд грн резервів, що на 24,2% менше показника за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки України за січень-серпень 2018 року отримали 13,747 млрд грн прибутку, що в 4 рази вище показника за аналогічний період 2017 року в розмірі 3,429 млрд грн.