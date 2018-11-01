Нацбанк підрахував, на скільки гривня зміцнилася до долара

Гривня за жовтень зміцнилася до долара на 0,5%. За цей період гривня зміцнилася до євро на 3,3%.

Національна валюта України за жовтень зміцнилася до долара США за офіційним обмінним курсом на 0,5%.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за жовтень, опублікованому на сайті регулятора.

За оцінками НБУ, за цей період гривня зміцнилася до євро на 3,3%.

Відзначається, що в жовтні ситуація на валютному ринку поліпшилася внаслідок зниження ажіотажного попиту на валюту як на міжбанківському, так і готівковому ринку за одночасного збільшення пропозиції валюти з боку клієнтів банків, перш за все підприємств агропромислового комплексу, і населення.

Вагомими чинниками були також поліпшення ринкових настроїв на тлі прогресу у відносинах з Міжнародним валютним фондом, а також збереження присутності НБУ на валютному ринку, що сприяло зниженню волатильності курсу гривні.

У жовтні сальдо операцій НБУ з іноземною валютою було позитивним і становило майже 200 млн дол., а з початку року - 0,8 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України за серпень девальвувала до долара США на 5,7% за офіційним обмінним курсом.

У вересні ситуація на валютному ринку загалом стабілізувалася, і за підсумками місяця офіційний обмінний курс гривні до долара США і євро залишився практично на рівні серпня.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України, за даними дилерів комерційних банків, становлять 28,13/28,18 грн/дол.