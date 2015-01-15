Російський уряд допоможе ВТБ і "Газпромбанку"

ВТБ, "Газпромбанк" і "Россельхозбанк" потраплять до списку банків, які буде докапіталізовано через ОФП (облігації федеральної позики).

Як пише ТАСС, про це заявив журналістам у рамках Гайдарівського форуму заступник голови Мінфіну РФ Олексій Мойсеєв.

Читайте такожУ Фірташа заявили, що врегулювали спір з «Газпромбанком» про погашення кредиту в $842,5 млн"Ми очікуємо, що ВТБ, "Газпромбанк" і "Россельхозбанк" отримають кошти за програмою трильйона (надання коштів від Агентства страхування вкладів через ОФП). Учора ввечері рада директорів АСВ затвердила критерії, за моєю оцінкою, ці банки у список потрапляють", - сказав Моїсеєв.