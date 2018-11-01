Українська казна в жовтні скоротилася на третину

У порівнянні з показником на початок року залишок зріс у 3 рази.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом на 1 листопада 2018 року становив 14,645 млрд грн, що на 31,5% менше від показника на місяць раніше.

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Як свідчать дані на сайті Держказначейства, поточний залишок утричі вищий за показник на початок року, але при цьому також утричі нижчий за показник на аналогічну дату минулого року.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 млрд грн, що в 2,8 разу нижче за показник на 1 січня 2017 року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.